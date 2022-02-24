Кроссовер «поскользнулся» на нечищеной дороге у деревни Варзолово и перевернулся — фото

Серьезная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти.

Очевидец поделился кадрами с места происшествия в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 24 февраля.

Как уточнил автор фото, черный «Рено» перевернулся на крышу на дороге «Варзолово-Пески» во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно известно, что пострадавших нет. Водитель кроссовера смог выбраться сам.