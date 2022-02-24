Кроссовер «поскользнулся» на нечищеной дороге у деревни Варзолово и перевернулся — фото

Серьезная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти.
Очевидец поделился кадрами с места происшествия в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 24 февраля.
Как уточнил автор фото, черный «Рено» перевернулся на крышу на дороге «Варзолово-Пески» во Всеволожском районе Ленобласти.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно известно, что пострадавших нет. Водитель кроссовера смог выбраться сам.
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