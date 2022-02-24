Опубликован график мартовских пенсионных выплат жителям Ленобласти и Петербурга

Некоторым пенсионерам пенсии должны поступить на день раньше.
Как стало известно порталу 78.ru 24 февраля со ссылкой на пресс-службу ПФР, пенсии в марте 2022 года будут поступать согласно графику с минимальными перебоями.
Фото: пресс-служба ПФР
Фото: пресс-служба ПФР
Так, те, кто должен получить пенсию 3, 10, а также 15—17 марта — получат её в тот же день. Для тех, кому полагается получить выплату 4-5, 6-7, 8-9, 11-12, 13-14, а также 20–21 марта — должны рассчитывать на второй день, то есть 5, 7, 9, 12, 14 и 21 марта. У кого дата стоит 18–19 марта — ориентироваться нужно на 18-е число.
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