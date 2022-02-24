Спрос на ЖД-билеты на юге России бьет рекорды

Больше всего необходимость в покупке билетов на поезда выросла у жителей Анапы и Симферополя — в 13,5 и 18,5 раз, соответственно.

Об этом 24 февраля пишет Мойка78. На фоне закрытия аэропортов в ряде городов южной части страны, вырос спрос на железнодорожные билеты.

На сегодняшний день приостановлено авиасообщение в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

В пресс-службе сервиса Туту.ру поделились, что больше всего спрос на билеты на жд-трансопрт вырос в Анапе и Симферополе — в 13,5 и 18,5 раз соответственно. В 8 раз чаще стали искать места в поезда из Белгорода, из Ростова — в 5 раз, из Воронежа и Ставрополя — примерно в 4 раза, из Краснодара — в 3,3 раза, из Брянска, Курска и Орла — в 1,5 раза.