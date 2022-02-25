Гору выкинутого хлеба заметили у мусорного контейнера в Кудрово

Гору выброшенной хлебобулочной продукции с истекшим сроком годности заметили на контейнерной площадке по Европейскому проспекту в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

Инспекторы Госэконадзора по «горячим следам» нашли предприятие, которое устроило крупную свалку из продуктов. В отношении компании возбуждено административное производство, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент просроченная продукция вывезена, а мусорные баки почищены.

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