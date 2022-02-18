99 нелегальных свалок ликвидируют в Ленобласти в 2022 году

В Ленобласти в этом году планируют ликвидировать 99 нелегальных свалок на территориях 19 муниципальных образований.

По словам зампреда комитета по обращению с отходами Ирины Чуркиной, ведомство выдает органам местного самоуправления субсидии для создания и оснащения специальных площадок для накопления ТКО, закупки баков для раздельного сбора мусора, а также для ликвидации нелегальных свалок. Так, в 2022 году планируется ликвидировать 99 нелегальных полигонов в 19 муниципальных образований.

Вам будет интересно Свалки в регионах разделят на девять типов и проверят их уровень вреда Главы регионов России передали в Минприроды данные почти о двух тысячах несанкционированных свалках, которые образовались вне населенных пунктов. Об этом... 16.02.2022 129

В 2021 году было ликвидировано 70 нелегальных свалок. Также было закуплено 915 мусорных баков для раздельного сбора отходов и построено 813 контейнерных площадок.

В этом году уже выделены субсидии на закупку 982 контейнеров, большинство из которых установят во Всеволожском и Приозерском районах, а также в Сосновом Бору.

Тем временем в лесах Ленобласти за год ликвидировали более 800 несанкционированных свалок. На 31 млн рублейоштрафовали предпринимателей из Ленобласти за незаконные свалки. Напомним, в Ленобласти начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках. Акция стартует с 1 января 2022 года.