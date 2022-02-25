Жители Ленобласти могут заготовить 15 кубометров леса в год для отопления домов

Депутаты приняли областной закон «О внесении изменений в областной закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, изначально законопроектом предлагалось существенно уменьшить нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленные областным законом 2007 года № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области».

Так, для строительства жилого дома предлагалось выделять до 100 куб.метров древесины один раз в 30 лет (против существующих 150 куб.метров один раз в 10 лет). Норматив предоставления древесины для ремонта жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий предлагалось сократить до 50 куб.метров (против существующих 150 куб.метров). Норматив для отопления жилых домов предлагалось сократить до 10 куб.метров в год (против существующих 15 куб.метров в год).

Однако депутаты не согласились с такими значительными сокращениями. Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Гардашников («Единая Россия») выступил инициатором поправок, согласно которым:

— для многодетных семей (многодетной приемной семьи) сохранить существующий норматив для строительства жилого дома — 150 куб.метров;

— для ремонта или реконструкции жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий, установить норматив на уровне 100 куб.метров;

— для ремонта, реконструкции жилых домов, строительства, ремонта хозяйственных построек, иных личных, домашних целей — до 20 куб.метров один раз в десять лет;

— для отопления жилых домов — до 15 куб.метров ежегодно.

Андрей Гардашников прокомментировал принятие данного законопроекта. «Поправки в 108-оз приняты на основании статьи 30 Лесного Кодекса РФ, где каждый гражданин Российской Федерации имеет право получать древесину, идти в лес и ее заготавливать. Вносимые ранее поправки в данный закон сначала уменьшали количество заготавливаемой древесины, но депутатами комиссии по экологии и природопользованию был проведен круглый стол, на котором были заслушали органы местного самоуправления первого уровня, именно они непосредственно общаются с жителями и знают эту проблематику не понаслышке, — подчеркнул председатель комиссии. — В ходе бесед выяснилось, что снижение нормативов заготовки гражданами древесины будет критична. В итоге мы приняли решение оставить ту норму, которая была установлена для отопления жилых домов — 15 кубометров в год, а также в обязательном порядке сохранить норму для многодетных семей — 150 кубометров для строительства жилого дома».

Парламентарии поддержали предложенные поправки и приняли законопроект во втором и третьем чтениях.