Депутаты Ленобласти утвердили своего нового представителя в Общественную палату

Представлять интересы Законодательного собрания Ленинградской области в Общественной палате региона будет Юрий Михайлович Кучеров

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобания Ленобласти, Юрий Михайлович Кучеров, выдвинут региональной общественной организацией «Центр социальных инициатив «Великое дело» и занял место Вячеслава Николаевича Скворцова.

По словам председателя постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислава Еремеева, процедура выдвижения и согласования прошла в полном соответствии с законодательством:

— Юрий Михайлович является директором Подпорожского завода мостовых железобетонных конструкций, имеет большой опыт работы. Кандидатура одобрена на заседании комиссии.

В поддержку Юрия Кучерова высказался спикер областного парламента Сергей Бебенин.

«Знаю Кучерова лет двадцать. Возглавляет завод с 1990 года. Под его руководством восстановлена система оказания медицинской помощи прямо на заводе, финансируется спортивная, общественная деятельность. На завод попасть трудно, зарплата достойная. Именно МЖБК сейчас обеспечивает основные объемы по строительству мостового перехода через реку Свирь. Благодаря в том числе их работе сроки строительства будут сокращены с 2026 до середины 2023 года», — отметил он.