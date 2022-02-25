Депутаты Ленобласти утвердили своего нового представителя в Общественную палату

Представлять интересы Законодательного собрания Ленинградской области в Общественной палате региона будет Юрий Михайлович Кучеров
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобания Ленобласти, Юрий Михайлович Кучеров, выдвинут региональной общественной организацией «Центр социальных инициатив «Великое дело» и занял место Вячеслава Николаевича Скворцова.
По словам председателя постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислава Еремеева, процедура выдвижения и согласования прошла в полном соответствии с законодательством:
— Юрий Михайлович является директором Подпорожского завода мостовых железобетонных конструкций, имеет большой опыт работы. Кандидатура одобрена на заседании комиссии.
В поддержку Юрия Кучерова высказался спикер областного парламента Сергей Бебенин.
Кандидатура Юрия Кучерова утверждена большинством голосов.