В Ростов доставлено 800 тонн гуманитарного груза от Единой России

Они уже распределены по пунктам временного размещения беженцев.
По словам Андрея Турчака, 800 тонн гуманитарного груза от Единой России уже доставлены в Ростов и распределены по ПВР.
В гуманитарные грузы входит одежда, предметы первой необходимости, сухпайки, детское питание, бытовая техника, одеяла, постельные принадлежности и лекарств.
Отмечается, что к отправке уже готово еще 500 тонн груза.
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