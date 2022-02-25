В Ростов доставлено 800 тонн гуманитарного груза от Единой России

Они уже распределены по пунктам временного размещения беженцев.

По словам Андрея Турчака, 800 тонн гуманитарного груза от Единой России уже доставлены в Ростов и распределены по ПВР.

В гуманитарные грузы входит одежда, предметы первой необходимости, сухпайки, детское питание, бытовая техника, одеяла, постельные принадлежности и лекарств.

Отмечается, что к отправке уже готово еще 500 тонн груза.