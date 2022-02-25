В Ленобласти рецидивисты сняли с грузовых вагонов деталей на 32 тысячи рублей

В Ленобласти правоохранители поймали похитителей железнодорожных деталей на перегоне «Ивановская-Пелла» Кировского района.

За два дня злоумышленники сняли с грузовых вагонов 35 пружин и два клина. Ущерб составил 32 тысячи рублей. В первый раз мужчины сняли детали с пяти поездов и сдали их в пункт приема металла, вырученные деньги сразу же потратили. Во второй день они действовали по той же схеме, но были пойманы в момент погрузки краденного.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Мужчины уже ранее были судимы за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.