Во Всеволожске таксист домогался до 12-летней девочки

В полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась мать пострадавшей девочки.
Она рассказал, что в ночь с 24 на 25 февраля вызвала дочери-шестикласснице такси, так как не могла забрать ее сама. Во время поездки водитель трогал девочку за ноги и живот, а также интересовался, была ли у нее ранее интимная связь. Школьница прибежала домой вся в слезах, напуганной.
Проводится проверка.
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