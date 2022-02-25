Жителя Всеволожска задержали по подозрению в педофилии

Автор: Гузель Галимова
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В начале недели в полицию Всеволожска обратилась местная жительница и сообщила, что на улице Знаменской неизвестный мужчина вел себя развратно по отношению к ее 12-летней дочери.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого — 48-летнего жителя Всеволожска. Следком возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В начале февраля в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

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23.02.2022 1001
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