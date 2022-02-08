В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Во вторник, 8 февраля, в России вступил в силу закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов, подписанный Владимиром Путиным.
Высшая мера наказания в России теперь будет действовать на:
- педофилов за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет;
- случаи, когда жертвами насильника стали два и более ребенка;
- случаи, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
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