Пять российских банков отключают от ApplePay и GooglePay

Сервисы платежей с помощью телефона Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами пяти банков, которые попали под санкции. Об этом сообщает Центробанк.

Соответствующие ограничения касаются ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. При этом все выпущенные карты работают и продолжат работать. Деньги на них сохранены, стандартная контактная или бесконтактная оплата доступна в полном объеме на всей территории России.

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Также картами этих банков нельзя расплачиваться за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Тем временем россияне массово снимают деньги со своих счетов, только за минувшие сутки было снято порядка 111 млрд рублей.