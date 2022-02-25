Кингисеппская прокуратура помогла 6 сиротам получить законные квартиры

В ходе проверки прокуратура выяснила, что шесть бывших детей-сирот так и не получили квартиры.

Об этом 25 февраля, в пятницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Как стало известно, в результате проверки Кингисеппской городской прокуратурой установлено, что шестеро детей, оставшихся без попечения родителей, несмотря на достижение 18-летнего возраста, не были обеспечены жилыми помещениями по месту жительства.

Городским прокурором было направлено шесть исковых заявлений в отношении администрации. Решениями городского суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.