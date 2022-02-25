Движение по 8 трассам Ленобласти 26 февраля будет ограничено

Ремонтные работы в субботу, 26 февраля, ограничат движение на некоторых участках трасс Ленобласти. Публикуем полный перечень дорог региона, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 63,38-40,79-81 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;

— км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 110, 129,132 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480-482,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 126-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборг № 1, 2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 65-64 ограничение скорости движения обратный ход, левая сторона с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

— км 61-62 ограничение скорости движения прямой ход, правая сторона с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

— км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 26.02.2022 9:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

— км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

— км 5-17 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия, уборка снежных валов;

— км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка знаков от снега и грязи;

— км 19-0 ограничение скорости движения обратный ход с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов у СБО механизированным способом;

— км 16-18 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

— км 5-19 ограничение скорости движения прямой ход с 9:00 до 19:00, очистка примыканий;

— км 53-37 ограничение скорости движения обратный ход, правая полоса с 9:00 до 19:00, уборка снежных валов мех. способом.