ФАС проверит обоснованность повышения цен на электронику в DNS

Заявлениями директора сети магазинов DNS о повышении цен заинтересовались в антимонопольной службе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольная служба отправила запрос в сеть магазинов электроники DNS об обоснованности роста цен. Представителям компании выдано предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушить закон о защите конкуренции.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, — говорится в сообщении ФАС России.