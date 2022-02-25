ФАС проверит обоснованность повышения цен на электронику в DNS

Заявлениями директора сети магазинов DNS о повышении цен заинтересовались в антимонопольной службе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольная служба отправила запрос в сеть магазинов электроники DNS об обоснованности роста цен. Представителям компании выдано предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушить закон о защите конкуренции.
При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практики, — говорится в сообщении ФАС России.
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