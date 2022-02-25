Полиция Петербурга выступила с концертом в поддержку спецоперации на Украине

У Гостиного двора в Петербурге в полиция в буквальном смысле дала концерт, где исполнила ряд известных российских песен.
Трансляцию с места внезапной концертной полицейской площадки вел портал Фонтанка вечером, 25 февраля.
Среди отечественных хитов, исполненных сотрудниками культурного центра регионального управления МВД, стали: Русский вальс» Александра Пахмутова, «Птица счастья завтрашнего дня» Николая Добронравова, «Разговор со счастьем», известный по советскому фильму «Иван Васильевич меняет профессию».
Творческая акция проводилась в поддержку ВС РФ на Украине, выполняющих военную спецоперацию.
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25.02.2022 43