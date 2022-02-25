Петербуржцам расскажут как обращаться с домашними и дикими животными

Мероприятия, посвященные Году заботы о животных, будут проходить в Петербурге на протяжении всего года.

Как передают Невские Новости 25 февраля, в рамках этих событий население и городские структуры планируют ознакомить с ежегодной работой в области обращения с домашними любимцами и оказании им ветеринарной помощи. Также петербуржцам расскажут, как обращаться с братьями нашими меньшими, у которых нет владельцев и объяснят как гуманно можно уменьшить численность бедомных животных.

Вице-губернатор Олег Эргашев подчеркнул, что проведение Года заботы о животных придаст новый позитивный импульс совместной работе с некоммерческими организациями, содержащими беспризорных четвероногих. В этом году на их поддержку выделили приблизительно 4,5 млн рублей.