Роскомнадзор частично заблокировал доступ к Facebook

Автор: Анастасия Щербакова
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С 25 февраля доступ к Facebook ограничен.

Выдержку из соответствующего решения приводит РИА Новости в своем tg-канале.

Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, — говорится в сообщении.

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25.02.2022 58
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