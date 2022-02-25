Роскомнадзор частично заблокировал доступ к Facebook

С 25 февраля доступ к Facebook ограничен.
Выдержку из соответствующего решения приводит РИА Новости в своем tg-канале.
Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, — говорится в сообщении.
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