РБК: Россию не допустят до участия в «Евровидении»

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году.

Это следует из сообщения в Twitter-аккаунте «Евровидения».

Statement from @EBU_HQ regarding Russia’s participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022

Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни «Евровидение» в этом году, — говорится в сообщении.

С данной инициативой ранее выступала Финляндия, заявив, что не отправит на конкурс своего представителя, если там будет участвовать Россия.