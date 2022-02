РБК: Россию не допустят до участия в «Евровидении»

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году.

Это следует из сообщения в Twitter-аккаунте «Евровидения».

