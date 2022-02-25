РБК: Россию не допустят до участия в «Евровидении»

Автор: Анастасия Щербакова
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Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году.

Это следует из сообщения в Twitter-аккаунте «Евровидения».

Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни «Евровидение» в этом году, — говорится в сообщении.

С данной инициативой ранее выступала Финляндия, заявив, что не отправит на конкурс своего представителя, если там будет участвовать Россия.

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