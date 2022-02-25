РБК: Россию не допустят до участия в «Евровидении»

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году.
Это следует из сообщения в Twitter-аккаунте «Евровидения».
Statement from @EBU_HQ regarding Russia’s participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq
— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022
Европейский вещательный союз объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни «Евровидение» в этом году, — говорится в сообщении.
С данной инициативой ранее выступала Финляндия, заявив, что не отправит на конкурс своего представителя, если там будет участвовать Россия.