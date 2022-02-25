Петербургскую дамбу перекрыли из-за угрозы наводнения

Уже 26 февраля уровень воды в Неве достигнет пиковых значений.

В ближайшие 24 часа на территории Северо-Западного региона прогнозируется ухудшение погодных условий, которые вызваны прохождением атмосферного фронта.

В дирекции Комплекса защитных сооружений заявили, что прогнозируется усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 м/с, а также повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок.

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