Права России в Совете Европы приостановлены

Сообщается, что это временная мера. РФ состоит в Совете Европы с 1996 года.

Об этом вечером, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

По последним данным, Россию не исключили из Совета Европы, а только приостановили ее права. каналы связи по-прежнему остаются открытыми, а сама мера является временной.

О желании исключить Россию из совета ранее заявлял глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он указывал, что сделать это они собирались на основании статьи 8 устава организации. Однако на такой шаг в совете пока не решились.

Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права, — приводили слова парламентария РИА Новости.

Тем временем бойкотирует Россию и Финляндия. В качестве способа было выбрано весьма оригинальное решение. Так, финская телекомпания Yle заявила, что не будет отправлять участника на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году, если в нем примет участие россиянин.

В итоге организаторы международного конкурса поддержали предложение Финляндии. Россия в 2022 году не будет допущена на участие в «Евровидении».