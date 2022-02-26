Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу в марте

Индексация военных пенсий, трудоустройство инвалидов, новые категории жилья и другие законы вступают в силу в марте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, какие изменения ждут российских граждан уже через несколько дней.

Публикуем понятные и простые карточки с описанием грядущих изменений в законодательстве.

Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм Фото: Вячеслав Володин/ Телеграм

Ранее ivbg.ru публиковал график мартовских пенсионных выплат жителям Ленобласти и Петербурга. Некоторым пенсионерам пенсии должны поступить на день раньше. Подробнее по этой ссылке.