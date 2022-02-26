Антициклон сменит потепление в Петербурге и Ленобласти на заморозки до -12 градусов

Петербург и некоторые районы Ленобласти окажутся под влиянием антициклона. Уже в ночь на 27 февраля ожидаются заморозки.
Информацию передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Так, 26 февраля в Петербурге будет облачно с прояснениями, ветер начал стихать, а снегопад и вовсе закончился. Однако такая погода в ближайшие 12 часов сменится резким похолоданием.
Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся, а температурный фон окажется в зоне слабых оттепелей, что на 4–5 градусов выше средних многолетних показателей…Атмосферное давление будет активно расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, — передает ведущий специалист центра «Фобос».
Также в метеоцентре сообщают, что в дневное время 27 февраля осадков не ожидается и выглянет солнце. Однако предварять воскресный день будут ночные заморозки.
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