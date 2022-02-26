Договариваться с Зеленским нужно только о капитуляции и передаче власти

Эксперт уверен — нельзя допустить того, чтобы планируемые переговоры в Минске стали лазейкой для нынешней украинской власти сохранить свои места и полномочия.

Об этом в своем материале пишет журналист издания «Блокнот» Александр Пылев.

После того, как президент Украины осознал бедственное положение, в которое загнал свой народ, он предложил сесть за стол переговоров. Кремль положительно отнесся к предложению и был готов послать в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента.

Однако как только президент Белоруссии Александр Лукашенко изъявил желание о создании необходимых условий для переговоров России и Украины, Зеленский стал проявлять «национальную смекалку» и мудрить.

Об этой ситуации сообщал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

Как рассказал Дмитрий Песков, «мы передали украинцам предложение организовать переговоры в Минске. После небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и что теперь хотят ехать в Варшаву. А после этого вообще ушли со связи и взяли паузу.

Во лжи нынешнего президента Украины обвинял в глав МИД России Сергей Лавров:

Он сейчас вам просто говорит неправду, врет, когда заявляет, что готов обсуждать нейтральный статус Украины.

На все предложения о переговорном процессе украинская власть отвечала неохотно, а если отвечала, но явно не то. В Кремле политиков Украины услышали и сделали выводы.

К слову, о том, что Россия и Украина вряд ли договорятся говорил и Владимир Путин, когда призвал ВСУ взять власть в свои руки.