Эксперт уверен — нельзя допустить того, чтобы планируемые переговоры в Минске стали лазейкой для нынешней украинской власти сохранить свои места и полномочия.
Об этом в своем материале пишет журналист издания «Блокнот» Александр Пылев.
После того, как президент Украины осознал бедственное положение, в которое загнал свой народ, он предложил сесть за стол переговоров. Кремль положительно отнесся к предложению и был готов послать в Минск делегацию на уровне представителей Минобороны, МИДа и администрации президента.
Однако как только президент Белоруссии Александр Лукашенко изъявил желание о создании необходимых условий для переговоров России и Украины, Зеленский стал проявлять «национальную смекалку» и мудрить.
Об этой ситуации сообщал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:
Во лжи нынешнего президента Украины обвинял в глав МИД России Сергей Лавров:
На все предложения о переговорном процессе украинская власть отвечала неохотно, а если отвечала, но явно не то. В Кремле политиков Украины услышали и сделали выводы.
К слову, о том, что Россия и Украина вряд ли договорятся говорил и Владимир Путин, когда призвал ВСУ взять власть в свои руки.