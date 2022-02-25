Владимир Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки

Президент России выступил с призывов к украинской армии не подчиняться приказам киевской власти и взять все в свои руки.

РИА Новости. Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, — цитирует Путина

Тем временем, финская телекомпания Yle заявила, что не будет отправлять участника на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году, если в нем примет участие россиянин.