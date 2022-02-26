Зеленский сбежал из Киева — кто будет защищать людей?

Автор: Анастасия Щербакова
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины покинул Киев еще в прошлые сутки.

Заявление Володина 26 февраля передает РИА Новости.

Так, Зеленский второпях покинул столицу Украины и отправился во Львов. Во словам спикера Госдумы, его не было в Киеве уже вчера, 25 февраля. Кроме того, видео, записанные самим Зеленским, где он говорит, что не покидал столицу, были записаны заранее.

Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания, — цитирует РИА Новости спикера.

Информация об этом Вячеславу Володину стала доступна от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главой государства в Киеве, но их пригласили во Львов.

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