Зеленский сбежал из Киева — кто будет защищать людей?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины покинул Киев еще в прошлые сутки.
Заявление Володина 26 февраля передает РИА Новости.
Так, Зеленский второпях покинул столицу Украины и отправился во Львов. Во словам спикера Госдумы, его не было в Киеве уже вчера, 25 февраля. Кроме того, видео, записанные самим Зеленским, где он говорит, что не покидал столицу, были записаны заранее.
Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания, — цитирует РИА Новости спикера.
Информация об этом Вячеславу Володину стала доступна от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с главой государства в Киеве, но их пригласили во Львов.
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26.02.2022 57