Молодежь Ленобласти участвует в конкурсе WorldSkills Russia

В 47-м регионе третий день проходят конкурсные соревнования шестого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках «WorldSkills Russia».

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кировский политехнический техникум» является конкурсной площадкой по девяти компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование», «Мехатроника», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Цифровая метрология» и «Разработка виртуальной и дополненной реальности – юниоры, — указывается в сообщении.

При этом компетенции «Цифровая метрология» и «Разработка виртуальной и дополненной реальности – юниоры» являются новыми для техникума и региона. Соревнования по ним впервые проводятся в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» в Ленинградской области.

Всего же площадка принимает 108 конкурсантов и 111 экспертов из Бокситогорского, Выборгского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сосновоборского, Тосненского и Тихвинского районов.