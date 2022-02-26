Украина выпустила три мины по Ростовской области — фото

На территорию России упали три мины, выпущенные со стороны Украины.
Об этом пишет РИА Новости 26 февраля, в субботу, ссылаясь на пресс-службу ФСБ России. Пострадавших нет.
Двадцать шестого февраля пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин, — говорится в сообщении ведомства.
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