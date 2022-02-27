Минцифры зафиксировало более 50 мощных DDoS-атак на портал «Госуслуги» за сутки

Портал государственных услуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. В Минцифры заверили, что они успешно отражаются.

В субботу, 26 февраля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ зафиксировало более 50 DDoS-атак, мощность которых составила более 1 Тбайт. Кроме того, регистрировались профессиональные целевые атаки на портал госуслуг.

— Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, — заверили в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей портала государственных услуг надежно защищены. При этом, интернет-пользователи могут столкнуться с тем, что сервисы некоторое время могут быть недоступны.

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В министерстве сообщили, что службы безопасности и управления инфраструктурой трудятся круглые сутки, эксперты при необходимости запустят дополнительные механизмы для защиты ресурсов.