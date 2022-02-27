Минцифры зафиксировало более 50 мощных DDoS-атак на портал «Госуслуги» за сутки

Портал государственных услуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. В Минцифры заверили, что они успешно отражаются.
В субботу, 26 февраля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ зафиксировало более 50 DDoS-атак, мощность которых составила более 1 Тбайт. Кроме того, регистрировались профессиональные целевые атаки на портал госуслуг.
В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей портала государственных услуг надежно защищены. При этом, интернет-пользователи могут столкнуться с тем, что сервисы некоторое время могут быть недоступны.
В министерстве сообщили, что службы безопасности и управления инфраструктурой трудятся круглые сутки, эксперты при необходимости запустят дополнительные механизмы для защиты ресурсов.