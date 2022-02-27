Поставщики предупреждают рестораторов России о росте цен на продукты и алкоголь

Российские рестораны получили сообщения от поставщиков о скором повышении цен на алкогольную продукцию.

Стоит отметить тот факт, что уже в скором времени стоимость алкоголя в заведениях общественного питания поднимется примерно на 10-20%. Проблемы сейчас возникают и с поставками таких продуктов, в числе которых кофе, рыба и морепродукты.

— Наши дистрибьюторы сталкиваются с проблемами из-за нарушения логистических цепочек: небо закрыто, как возить товары из Турции и Израиля не очень понятно. Цена на товары оттуда точно вырастет вместе с ростом издержек на доставку, — рассказал владелец сети заведений «Раковая» Евгений Ничипурук.

Многие участники ресторанного бизнеса уже занимаются корректировкой своего меню, добавляя больше российских продуктов.