Песков: Киев отказался от переговоров с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев не согласился на переговоры.

Об этом днем, 26 февраля, пишет РИА Новости.

Владимир Путин вчера приказал приостановить военную спецоперацию ВС РФ на Украине в ожидании переговоров, однако Киев отказался от ранних договоренностей. По этой причине, продвижение основных военных сил России продолжилось, заявил Дмитрий Песков.

Тем временем, сообщается, что Владимир Зеленский покинул Киев еще в прошлые сутки, а видео, где он утверждал, что остается в столице, были записаны заранее. Об этом заявлял спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

На фоне возможного бегства украинского президента, ВСУ обстреливают жилые дома с мирными жителями и размещают ударную технику во дворах жилых домов, чтобы прикрыться «живым» щитом.