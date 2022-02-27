В России выявили более 116 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 116 093 новых случаев Covid-19.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 4 550, Санкт-Петербурге — 7 344, Московской области — 3 748. За сутки от коронавируса умерли 769 пациентов. Полностью выздоровели 137 596.

В Ленобласти за последние сутки выявлено 1383 новых случаев COVID-19.