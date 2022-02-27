Российские военные силы переводятся в особый режим боевого дежурства

Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин.

По информации издания RT, Владимир Путин приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

По словам президента России, западные страны недружелюбны к нашей стране не только в экономической сфере. Высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес России.