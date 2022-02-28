Ленинградские спортсмены привезли 26 медалей с чемпионата по Кобудо

Медали всех достоинств завоевали ребята на Кубке и Всероссийских соревнованиях по Восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо.

Сборную 47 региона представляло 25 спортсменов разных возрастов. Всего в копилке борцов 9 золотых медалей, 6 серебряных медалей и 11 бронзовых медалей.

Кубок и Всероссийские соревнования по Восточному боевому единоборству прошли в Подольске Московской области.

Вам будет интересно Спортсмен из Кингисеппа стал лучшим самбистом турнира памяти псковских десантников Илья Богданов выиграл 22-й всероссийский юношеский турнир по самбо памяти псковских десантников, погибших в Чечне. Пятнадцатилетний Илья Богданов занимается в кингисеппском... 25.02.2022 183

Кобуто — это традиционные окинавские боевые искусства работы с холодным оружием. Наиболее характерными видами используемого оружия являются бо, нунчаку, кама, тонфа, сай, кува, эку и тимбэй.