Публикуем основные тезисы главы Центробанка о повышении ключевой ставки до 20%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина озвучила ряд изменений в банковской сфере страны.

Как сообщается на сайте Центробанка, 28 февраля была принята ключевая ставка в 20% годовых.

сообщении Центробанка. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — указано вЦентробанка.

Также на портале приводится текст заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Приводим ключевые выжимки из заявления:

все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, все средства на счетах доступны;

банки не могут менять условия по уже выданным кредитам и ипотекам, также рекомендовано реструктурировать кредиты и не применять санкции на клиентов за просрочку;

российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, российская Система передачи финансовых сообщений сможет заменить SWIFT, карты международных платежных систем продолжают работать внутри России;

ЦБ постоянно мониторит биржевые торги, при необходимости принимает меры.

О неизменности условий ранее оформленных кредитов также заверили и в ВТБ.