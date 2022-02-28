Кольцевую линию метро в Петербурге планируют открыть к 2045 году

Строительство кольцевой линии метро в Петербурге планируется начать через 15 лет – в 2037 году, сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Кольцевую линию метро обещают построить за восемь лет – к 2045 году. Поезда пустят по часовой стрелке от станции метро «Лесная-2».

Также власти Петербурга в ближайшие восемь лет обещают открыть 21 новую станцию метро, а Красносельско-Калининскую линию дотянуть до исторического района Пискаревка к 2033 году.

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