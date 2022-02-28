Лобовое ДТП двух грузовиков полностью перекрыло движение по трассе у Хвалово — фото

ДТП с участием двух грузовиков произошло вечером 28 февраля на 498 километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», на подъезде к деревне Хвалово произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей Volvo. Один из водителей оказался зажат в кабине. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

С 17.00 движение по трассе полностью перекрыто. На месте работают обслуживающая дорогу подрядная организация, ГИБДД, МЧС. Проводится проверка.