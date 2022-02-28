Электрозарядные станции на трассе М-11 подверглись хакерской атаке

Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе «Москва-Петербург» подверглись внешнему вмешательству и сейчас отключены для проведения профилактических работ, сообщили в пресс-службе «Россети».

Злоумышленникам удалось получить доступ к оборудованию через интернет с помощью контроллеров, установленных на производстве.

«Производитель оставил в контролере «закладку», которая давала ему возможность скрытого доступа через интернет. По нашей информации, данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной в Европу электрозарядных станциях», — говорится в сообщении.

Зарядные станции были приобретены в 2020 году у ООО «Гжельпром». Однако их основные компоненты были произведены украинской компанией Autoenterprise.

Устройства «перепрошьют» и вернут в работу. Другие зарядки под управлением «Россетей» продолжают работать, с инфраструктурой на М-11 они не связаны.

Сегодня, 28 февраля, хакерским атакам также подверглись крупные российские СМИ.