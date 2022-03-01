Warner Bros. отменила показ «Бэтмена» в России

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном может стать последним голливудским фильмом в России. Однако Warner Bros. приостановила выход и этой кинокартины из-за ситуации в Украине.

«Бэтмен» 2022 года – перезапуск серии фильмов о супергерое. Режиссером является Мэтт Ривз, главную роль исполнил Роберт Паттинсон.

Таким образом, в Walt Disney Company приняли решение о приостановке показов всех своих фильмов в России. В компанию входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и другие киностудии.