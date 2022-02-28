ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров

Данная санкция вводится на неопределённый срок.

Об этом вечером, 28 февраля, сообщает РИА Новости. Спорт.

Так, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить российские футбольные клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях. Информация об этом указана в совместном заявлении организаций на сайте ФИФА.

Мужская сборная России по футболу 24 марта должна была сыграть в Москве с командой из Польши за выход в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Женская команда России собиралась принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.