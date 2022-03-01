В России с 1 марта начали работать новые поправки в Трудовой кодекс

В России с 1 марта начали действовать поправки в Трудовой кодекс, принятые в Госдуме летом 2021 года и затрагивающие безопасность на производстве.

Согласно поправкам, любой работник имеет право получить средства индивидуальной защиты. Введено подробное определение «микротравмы»: травмы, ушибы, ссадины и раны могут стать причиной для расследования на предмет их получения.

Также работники теперь имеют право без каких-либо санкций со стороны работодателя отказаться от работы, которая может угрожать их жизни.