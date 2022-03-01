В Выборге отправился в первый рейс туристический автобус до парка Монрепо

Экскурсионный автобус будет курсировать ежедневно с 10.00 до 20.00.

Маршрут автобуса — ЖД вокзал-парк Монрепо и обратно. При этом о главных достопримечательностях средневекового города путешественникам расскажет аудиогид.

Стоит отметить, что автобус работает по системе Hop-on Hop-off, то есть можно выходить и заходить в него там, где захочет, и столько раз, сколько необходимо в течение дня.

Стоимость билета — 300 рублей. Периодичность между рейсами — 30-40 минут. Расписание автобусов согласовано с расписанием «Ласточкек».