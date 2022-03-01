Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%

Сбербанк с начала весны повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5%, до 18,6%.

С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам на фоне повышения ключевой ставки Центробанком.

— Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%, — сообщили в пресс-службе банка.

При этом, ставки в рамках программ государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня.

В Сбербанке отметили, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам изменений вводиться не будет.

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Клиенты финансовой организации могут уменьшить ипотечную ставку, если зарегистрируют сделку онлайн, внесут первоначальный взнос в размере от 20% и подтвердят доход выпиской из ПФР. Также в Сбербанке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

Кроме того, с первого дня весны «Сбер» значительно увеличил ставки по рублевым вкладам «Сбервклад», «Сбервклад прайм» и «Промо управляй», предложив клиентам новые депозиты в долларах и евро. Максимальная доходность по депозиту в банке составляет 18% годовых.