Дороги Ленобласти закроют для большегрузов 1 апреля

С 1 по 30 апреля 2022 года дороги Ленобласти будут закрыты на весеннюю просушку

В это время по асфальтовым дорогам запретят ездить машинам, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн, а по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием — с нагрузкой на ось более трех тонн.

Отметим, что движение транспорта контролируют передвижные посты весового контроля. Штрафы на юридическое лицо могут составить до 400 тысяч рублей, а задержанные на весовом посту машины отравляются на спецстоянки.

Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое.