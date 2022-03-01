Средний чек на электронику в России вырос на 80% за неделю

Средний чек в российских магазинах электроники вырос на 80%.

По данным исследования «Чек Индекс» за последнюю неделю средний чек на технику и электронику вырос до 16 810 руб. За месяц он достиг 15 970 руб., это вдвое выше годового показателя, сообщает Коммерсант.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал продажи россиян. В онлайн-сегменте средний чек за неделю вырос на 17%, до 23 770 руб., а продажи в целом — на 24%. Через интернет потребители за февраль приобрели на 194% больше, чем в среднем за год. Самыми покупаемыми товарами стали смартфоны, ноутбуки и мониторы.

Специалисты считают, что повышение суммы среднего чека напрямую связано с ростом покупок электроники. Еще продажи растут на фоне отмены ограничений, введенных из-за пандемии. Россияне стали чаще выбирать оплату наличными.

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Несколько зарубежных компаний остановили поставки техники на российский рынок. Среди них американская Dell, поставившая 6% компьютеров в Россию за последние три месяца. Эксперты предполагают, что цены на электронику и бытовую технику в России могут вырасти на треть из-за падения рубля.