DNS пообещала снизить ранее повышенные до 30% цены

Цены в магазинах электроники DNS поднялись на 30% на этой неделе из-за курса рубля. Их пообещали снизить.

Из-за скачка курса доллара до 90 рублей россияне поддались панике и стали скупать электронику. Все это привело к резкому скачку цен в сети DNS. Товары подорожали на 30%. Директор DNS Дмитрий Алексеев обещал снизить цены на ассортимент, однако подчеркнул, что санкции диктуют новые условия рынка. Скоро россиянам придется смириться не только с высокой стоимостью техники, но и дефицитом. В связи с введением западных технологических ограничений поставки большого перечня товаров остаются под вопросом.

— Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены, – заверил Дмитрий Алексеев.