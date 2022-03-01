СПбГУ примет отчисленных за рубежом российских студентов

В СПбГУ выразили готовность принять на бюджет студентов, отчисленных из вузов за границей.

На фоне происходящих на Украине событий СПбГУ ввел ряд мер для помощи гражданам России, которые обучались за рубежом и были отчислены.

Так, у недоучившихся из-за санкций россиян будет возможность перейти на бюджетную форму обучения в Петербурге. Для этого будет нужно отправить на адрес университета соответствующее электронное письмо, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Также учебное заведение окажет помощь жителям ДНР, ЛНР и Украины — для них сделан специальный фонд помощи. Иностранным студентам, вынужденным вернуться на родину, организовывают дистант.

Также в университете работает психологическая и юридическая поддержка: службы бесплатно оказывают помощь всем пострадавшим.