В выборгском парке «Монрепо» в первый день весны созрела клубника

Сотрудница садово-паркового отдела музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге занялась выращиванием клубники в феврале. И сегодня в первые день весны, 1 марта, увидела первые плоды ягод.

Как рассказала садовод-специалист Ирина Шаклеева, для выращивания ягод климат создали искусственно: высокая влажность воздуха, яркое освещение и постоянная поливку плодов. Распустившаяся клубника — ремонтатная. Такие растения и цветы называют в том случае, если они были выращены в специально созданных климатических условиях.

Фото: vk.com/monrepovyborg

Клубника в парке, как предполагается, будет цвести и приносить плоды целый год. К слову, в Монрепо планируют вырастить и собственную пальму.