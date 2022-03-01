Опрос: уровень доверия Путину среди россиян вырос до 71 %

Автор: Анастасия Щербакова
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За неделю доверие президенту России выросло с 60 до 71 %.

Как показал опрос ФОМнибус, доверие жителей России к президенту Владимиру Путину выросло с 60 до 71% за неделю.

Также с 64 до 71% вырос процент тех, кто считает, что Путин выполняет обязанности на своём посту «скорее хорошо».

Опрос проводился в 104 населённых пунктах страны при участии 1,5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%, уточняют в фонде.

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